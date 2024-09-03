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Появилось фото с места жёсткой посадки вертолёта, летевшего в Бурятию

Появилось фото с места жёсткой посадки вертолёта, летевшего в Бурятию
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
На борту находились шесть человек

Появилась фотография с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8, летевшего из Иркутска в Орлик (Окинский район Бурятии). Снимок опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

На фото видно, что борт совершил посадку в лесу.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 3 сентября была утеряна связь с вертолётом Ми-8 авиакомпании «Баргузин», который выполнял санитарный рейс. В транспортной прокуратуре уточнили, что связь с воздушным судном пропала через 26 минут после вылета из Иркутска.

Позже стало известно, что вертолёт совершил жёсткую посадку в восьми километрах от посёлка Раздольное Усольского района Иркутской области.

На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. Последние получили телесные повреждения. «У двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», - сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Следователи Восточного МСУТ СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Причины и обстоятельства жёсткой посадки выясняются.

вертолеты экстренная посадка

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