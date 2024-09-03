Улан-удэнец отобрал iPhone 13 Pro Max у подростка

Улан-удэнца осудили за вымогательство.По данным, озвученным в суде, молодой человек совершил преступление в надземном пешеходном переходе. Угрожая подростку, он потребовал у него телефон марки iPhone 13 Pro Max. Несовершеннолетний, испугавшись, отдал мобильник стоимостью 70 тысяч рублей.Действия парня органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 163 УК РФ как вымогательство. Молодой человек вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся.Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья самого подсудимого и его близкой родственницы, за которой он ухаживает, молодой возраст, положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Телефон был возвращён владельцу.Ранее улан-удэнец был судим за вандализм и оштрафован на 9 тысяч.