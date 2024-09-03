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Улан-удэнец отобрал iPhone 13 Pro Max у подростка

Улан-удэнец отобрал iPhone 13 Pro Max у подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее молодой человек был судим за вандализм

Улан-удэнца осудили за вымогательство.

По данным, озвученным в суде, молодой человек совершил преступление в надземном пешеходном переходе. Угрожая подростку, он потребовал у него телефон марки iPhone 13 Pro Max. Несовершеннолетний, испугавшись, отдал мобильник стоимостью 70 тысяч рублей.

Действия парня органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 163 УК РФ как вымогательство. Молодой человек вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья самого подсудимого и его близкой родственницы, за которой он ухаживает, молодой возраст, положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Телефон был возвращён владельцу.

Ранее улан-удэнец был судим за вандализм и оштрафован на 9 тысяч.
вымогательство

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