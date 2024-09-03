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В Улан-Удэ поймали парня, вымогавшего деньги у школьника

В Улан-Удэ поймали парня, вымогавшего деньги у школьника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Теперь им займётся следственный комитет

Сотрудники отдела полиции № 2 управления МВД России по Улан-Удэ нашли и задержали жителя столицы Бурятии, который вымогал деньги у 11-летнего мальчика. Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 31 августа на детской площадке на улице Сахьяновой. В ответ на отказ парень ударил ребёнка.

Школьнику потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось, злоумышленнику 18 лет. Сотрудники ПДН уже проверил проверку. Её материалы передали в следственные органы для рассмотрения и принятия решения.

Ранее в следкоме возбудили уголовное дело о разбое – по статье 162 Уголовного кодекса РФ и приступили к поискам молодого человека, ударившего ребёнка. Этот инцидент привлёк внимание председателя следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить ему доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.



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