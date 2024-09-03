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Пилоты и пассажиры летевшего в Бурятию вертолёта, с которым пропала связь, живы

Пилоты и пассажиры летевшего в Бурятию вертолёта, с которым пропала связь, живы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Как выяснилось, вертолёт совершил жёсткую посадку

Экипаж вертолёта Ми-8, связь с которым была потеряна на границе Иркутской области и Бурятии, вышел на связь. Вертолёт совершил жесткую посадку в районе посёлка Раздолье Усольского района. По данным SHOT, на борту находились шесть человек. Все они живы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что это вертолёт авиакомпании «Баргузин», он выполнял санитарный рейс из Иркутска в Орлик (Окинский район). 

- Вертолёт, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании «Баргузин», совершил жёсткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь. У двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали, - сообщил Алексей Цыденов.

К месту жёсткой посадки направляются спасатели.
вертолеты

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