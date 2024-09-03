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В Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны с углём

В Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны с углём
Происшествия,  Фото:из архива
Проводится доследственная проверка

Вечером 2 сентября на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, по предварительным данным, произошёл сход шести вагонов грузового поезда, гружёных углём.

- Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливается,- сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Следователями Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Забайкальский край сход с рельсов

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