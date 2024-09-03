В Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны с углём

Проводится доследственная проверка
Вечером 2 сентября на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, по предварительным данным, произошёл сход шести вагонов грузового поезда, гружёных углём.
- Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливается,- сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Следователями Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Следователями и следователями-криминалистами следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Теперь им займётся следственный комитет
Ранее молодой человек был судим за вандализм
Как выяснилось, вертолёт совершил жёсткую посадку
Количество людей на борту устанавливается
Он палил в воздух из неустановленного оружия
Жители многоквартирных домов и соцобъекты остаются без холодной воды уже вторые сутки
Аферисты перевели на счета стороннего банка все её накопления и кредитные средства
Сегодня суд назначил ему меру пресечения
Жителей призывают бережно относиться к объектам культуры
В СКР уже возбудили уголовное дело
Бедствие, по данным следствия, произошло из-за халатности
ДТП произошло в Кабанском районе
ДТП произошло на федеральной трассе
Лес горит в Баунтовском районе
Ребёнок с друзьями играл на горе песка