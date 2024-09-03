В Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны с углём

Вечером 2 сентября на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, по предварительным данным, произошёл сход шести вагонов грузового поезда, гружёных углём.- Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливается,- сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСледователями Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».Следователями и следователями-криминалистами следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего.