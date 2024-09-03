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В Бурятии полицейские спасли мальчика, которого едва не засыпало песком

В Бурятии полицейские спасли мальчика, которого едва не засыпало песком
Происшествия,  Фото:IrinaVolk_MVD
Ребёнок с друзьями играл на горе песка

В Кабанском районе Бурятии полицейские спасли мальчика из-под песчаного завала.

Во время несения службы капитан полиции Чингис Бадмажапов и лейтенант полиции Тимур Рыгзенов услышали крики детей, которые звали на помощь. Подбежав к ним, полицейские увидели, что в песчаном карьере произошёл обвал грунта и один из ребят оказался под завалом. Друзья пытались откопать его, но песок продолжал сходить и мог засыпать ребёнка с головой.

- Чингис Бадмажапов стал откапывать пострадавшего, одновременно координируя действия своих юных помощников. Тимур Рыгзенов сообщил о случившемся в дежурную часть и также присоединился к спасательным работам, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Спустя некоторое время 12-летнего мальчика удалось извлечь из-под завала, его передали медицинским работникам.

- Благодаря своевременно оказанной полицейскими помощи трагедии удалось избежать, - подытожила Ирина Волк. 

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