В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В мае сотрудники ГИБДД остановили водителя, который за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения.Поскольку ранее мужчину уже наказывали на нетрезвое вождение, суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.При постановлении приговора суд учёл положительную характеристику, болезненное состояние его здоровья и его близких родственников, что подсудимый вину полностью признал, раскаялся.- С учётом отсутствуя в действиях подсудимого отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих обстоятельств, подсудимому было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает Советский районный суд.Приговор вступил в законную силу.