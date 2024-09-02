02 сентября

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В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину также лишили водительских прав

В мае сотрудники ГИБДД остановили водителя, который за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку ранее мужчину уже наказывали на нетрезвое вождение, суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

При постановлении приговора суд учёл положительную характеристику, болезненное состояние его здоровья и его близких родственников, что подсудимый вину полностью признал, раскаялся.

- С учётом отсутствуя в действиях подсудимого отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих обстоятельств, подсудимому было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает Советский районный суд.

Приговор вступил в законную силу.


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