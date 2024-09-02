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В Забайкалье на пожаре погиб 80-летний мужчина

В Забайкалье на пожаре погиб 80-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Забайкальскому краю
Пенсионер умер во сне

В Забайкальском посёлке Атамановка на пожаре погиб 80-летний мужчина. Его тело пожарные обнаружили при ликвидации возгорания домашних вещей.

- Площадь пожара составила всего 6 квадратных метров, но читинец во сне надышался смертельными продуктами горения и уже не смог спасти себе жизнь, получив ожоги всего тела, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Здесь призывают устанавливать автономный пожарный извещатель, который оповестит о происшествии не только самого хозяина дома, но и его соседей.
пожар смерть Забайкальский край

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