В Забайкалье на пожаре погиб 80-летний мужчина

Пенсионер умер во сне
В Забайкальском посёлке Атамановка на пожаре погиб 80-летний мужчина. Его тело пожарные обнаружили при ликвидации возгорания домашних вещей.
- Площадь пожара составила всего 6 квадратных метров, но читинец во сне надышался смертельными продуктами горения и уже не смог спасти себе жизнь, получив ожоги всего тела, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Здесь призывают устанавливать автономный пожарный извещатель, который оповестит о происшествии не только самого хозяина дома, но и его соседей.
Пенсионер умер во сне
Мужчина был пьян
Девочке было назначено лечение
Ущерб составил более 150 тысяч рублей
Мужчине внушили, что у него заканчивается срок действия сим-карты
На него возбудили уголовное дело
ДТП произошло в районе Поселья
Ущерб составил 68 млн рублей
Стали известны подробности крупного ДТП, произошедшего в Баргузинском районе
Инцидент произошёл на детской площадке
Маленький ребёнок – в состоянии комы
Мальчика госпитализировали
Мужчина спили 19 сосен
Потасовка случилась на парковке
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования