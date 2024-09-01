Житель Иркутской области угнал «Жигули», чтобы успеть на работу

В Усть-Илимске задержали подозреваемого в угоне отечественной машины, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.Ранее в полицию с заявлением об угоне авто обратился 85-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что оставил «Жигули» возле дома, а наутро обнаружил пропажу легковушки.Прибывшие на место полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемого угонщика. Им оказался 48-летний мужчина. Он признался, что угнал автомобиль, потому что ему нужно было ехать на работу.- Оперативники выяснили, что 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «вскрыл» отечественную легковушку и отогнал её в соседний двор. Затем злоумышленник вернулся и попытался открыть двери другой машины, но не смог и отправился по своим делам на угнанном автомобиле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело об угоне. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.