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В Улан-Удэ родители взыскали компенсацию после падения ребёнка с кровати в детсаду

В Улан-Удэ родители взыскали компенсацию после падения ребёнка с кровати в детсаду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочке было назначено лечение

Решением Советского районного суда Улан-Удэ частично удовлетворены исковые требования к частному саду о взыскании расходов на лечение, компенсации морального вреда и излишне уплаченной денежной суммы.

Девочка ходила в частный детский сад, соответствующий договор был заключен между индивидуальным предпринимателем и родителями. В феврале 2024 года девочка упала со сложенных друг на друга кроватей (высотой 1,5 метра) и ударилась головой об пол.

После случившегося родители ребёнка обратились в медицинские учреждения с жалобами на факт травмы, ребёнку назначено лечение.

- При определении размера компенсации морального вреда суд учитывал обстоятельства дела, характер и степень причинённых истцам нравственных страданий, для которых ребёнок является единственным и долгожданным, наступившие неблагоприятные последствия, - отметили в суде.

Суд пришёл к выводу о взыскании компенсации морального вреда с ответчика по 15 000 рублей в пользу каждого родителя. Кроме того, взысканы расходы за лечение у травматолога и излишне уплаченная денежная сумма при заключении договора присмотра и ухода за детьми.

Решение вступило в законную силу.

конфискация детские сады

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