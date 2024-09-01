В Улан-Удэ родители взыскали компенсацию после падения ребёнка с кровати в детсаду

Решением Советского районного суда Улан-Удэ частично удовлетворены исковые требования к частному саду о взыскании расходов на лечение, компенсации морального вреда и излишне уплаченной денежной суммы.Девочка ходила в частный детский сад, соответствующий договор был заключен между индивидуальным предпринимателем и родителями. В феврале 2024 года девочка упала со сложенных друг на друга кроватей (высотой 1,5 метра) и ударилась головой об пол.После случившегося родители ребёнка обратились в медицинские учреждения с жалобами на факт травмы, ребёнку назначено лечение.- При определении размера компенсации морального вреда суд учитывал обстоятельства дела, характер и степень причинённых истцам нравственных страданий, для которых ребёнок является единственным и долгожданным, наступившие неблагоприятные последствия, - отметили в суде.Суд пришёл к выводу о взыскании компенсации морального вреда с ответчика по 15 000 рублей в пользу каждого родителя. Кроме того, взысканы расходы за лечение у травматолога и излишне уплаченная денежная сумма при заключении договора присмотра и ухода за детьми.Решение вступило в законную силу.