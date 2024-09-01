01 сентября

31 августа

30 августа

Популярное

Житель Бурятии незаконно спилил 19 сосен

Житель Бурятии незаконно спилил 19 сосен
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил более 150 тысяч рублей

На днях в Мухоршибирском районе полицейские и работники лесничества в ходе рейда задержали за незаконную рубку леса 45-летнего жителя села Тарбагатай. Их привлёк звук бензопилы.

- На месте сотрудники обнаружили раскряжеванные и распиленные на чурки деревья, подготовленные к погрузке на стоявший на лесоучастке грузовик. Около машины находился и её хозяин, - сообщают в МВД по Бурятии.

Мужчина признался, что спилил «на дрова» 19 сосен — это около 13 кубометров древесины. Ущерб составил более 155 тысяч рублей.

По его словам, изначально он намеревался собрать валежник, в поисках которого добрался до Мухоршибирского района, где в результате нелегально осуществил заготовку деревьев.

Ранее не судим. Машина и древесина у него изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Также в отношении мужчины составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ - за нахождение в лесу в период действия режима ЧС.
черные лесорубы незаконная рубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии незаконно спилил 19 сосен
Житель Бурятии незаконно спилил 19 сосен
Происшествия, 01.09.2024
Ущерб составил более 150 тысяч рублей
Житель Братска перевёл мошенникам почти 900 тысяч рублей
Житель Братска перевёл мошенникам почти 900 тысяч рублей
Происшествия, 01.09.2024
Мужчине внушили, что у него заканчивается срок действия сим-карты
В Бурятии четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
В Бурятии четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
Происшествия, 01.09.2024
Стали известны подробности крупного ДТП, произошедшего в Баргузинском районе
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту гибели девочки в Бурятии
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту гибели девочки в Бурятии
Происшествия, 31.08.2024
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования 
Улан-удэнка перевела «сотруднику ФСБ» миллион рублей
Улан-удэнка перевела «сотруднику ФСБ» миллион рублей
Происшествия, 31.08.2024
Аферист убедил женщину перевести деньги на «безопасный счёт»
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
Происшествия, 31.08.2024
Водитель предложил взятку в 100 тысяч рублей 
В Бурятии заблудившейся женщине помогли выйти из леса
В Бурятии заблудившейся женщине помогли выйти из леса
Происшествия, 30.08.2024
Её сориентировал дежурный спасатель по телефону

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^