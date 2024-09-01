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Житель Братска перевёл мошенникам почти 900 тысяч рублей

Житель Братска перевёл мошенникам почти 900 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчине внушили, что у него заканчивается срок действия сим-карты

В полицию Братска обратился 64-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он лишился 885 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что несколько дней назад ему позвонила якобы сотрудница оператора сотовой связи. Собеседница сообщила о приостановлении услуг по его номеру телефона и стала уговаривать продлить. Братчанин назвал коды из смс, а потом поступил новый звонок от лжеменеджера банка.

- Подставной сотрудник «службы безопасности» банка сообщила о неизвестных, пытающихся похитить деньги со счета мужчины. Затем псевдоспециалист попросила следовать её инструкциям для «поимки» несуществующих киберпреступников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По указанию аферистки мужчина снял все деньги со своего вклада, а после перевёл на указанные счета.

Полицейские занимаются поисками мошенников.

мошенничество

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