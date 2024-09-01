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В Бурятии пьяный виновник ДТП, в котором пострадали четверо детей, устроил «представление»

В Бурятии пьяный виновник ДТП, в котором пострадали четверо детей, устроил «представление»
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На него возбудили уголовное дело

В Баргузинском районе Бурятии на мужчину, который устроил ДТП с шестью пострадавшими (четверо из них дети), возбудили уголовное дело. Он подозревается по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупное ДТП произошло накануне вечером. На автодороге в 20 километрах от села Шапеньково водитель «Тойоты Хайлюкс» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Аллекс».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шестеро человек, ехавшие в «Тойоте Аллекс»: водитель, взрослая пассажирка, трое детей в возрасте от 8 до 17 лет, сидевшие сзади, а также трёхлетний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери. Один из детей – восьмилетний мальчик – впал в кому. Все шестеро госпитализированы.

В УГИБДД сообщали, что у водителя «Тойоты Хайклюкс» установлено состояние опьянения: результат освидетельствования составил 0.80 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как выяснилось, виновник аварии после произошедшего устроил целое представление.

- Подозреваемый после столкновения стал демонстративно употреблять спиртное. А затем заявил, что в момент аварии не был пьян, а выпил уже после, - сообщили в следственном управлении.

Впрочем, в ходе следствия установлено, что мужчина употреблял алкоголь в течение всего дня на заимке возле села Уро. После чего вечером, будучи в состоянии опьянения, поехал на своём автомобилем к себе домой в Усть-Баргузин.

Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. 
ДТП алкогольное опьянение

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