В Улан-Удэ столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие

Днём в воскресенье, 1 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автобуса и большегруза.
Всё случилось около 13:30 в районе села Поселье.
- По предварительным данным, 64-летний водитель следовавшего по маршруту автобуса Hyundai County совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом КамАЗ. В результате ДТП водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести. Также медики осматривают трёх его пассажиров, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Обстоятельства и причины аварии уточняются, на месте работают сотрудники полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 августа на улице Забайкальская в Улан-Удэ пассажирский автобус, следовавший по маршруту №70, на скорости сбил женщину на «зебре».
30 июля в пригородном селе Нижний Саянтуй лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутный автобус №132.