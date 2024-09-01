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В Улан-Удэ столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие

В Улан-Удэ столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в районе Поселья

Днём в воскресенье, 1 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автобуса и большегруза.

Всё случилось около 13:30 в районе села Поселье.

- По предварительным данным, 64-летний водитель следовавшего по маршруту автобуса Hyundai County совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом КамАЗ. В результате ДТП водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести. Также медики осматривают трёх его пассажиров, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Обстоятельства и причины аварии уточняются, на месте работают сотрудники полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 августа на улице Забайкальская в Улан-Удэ пассажирский автобус, следовавший по маршруту №70, на скорости сбил женщину на «зебре».

30 июля в пригородном селе Нижний Саянтуй лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутный автобус №132.
ДТП автобусы

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