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В Бурятии четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

В Бурятии четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП по вине пьяного водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Стали известны подробности крупного ДТП, произошедшего в Баргузинском районе

Виновником крупного ДТП в Баргузинском районе Бурятии, в результате которого пострадали двое взрослых и четверо детей, был пьяный водитель.

- Установлено, что 31 августа около 18.30 часов 62-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс», следуя со стороны села Уро в направлении села Шапеньково, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аллекс» под управлением 44-летнего мужчины. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя «Тойоты Хайлюкс». Его результат составил 0.80 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили ехавшие в «Тойоте Аллекс» водитель, взрослая пассажирка, а также четверо несовершеннолетних. Так, пострадали трое детей в возрасте от 8 до 17 лет, сидевшие сзади, и трёхлетний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери.

- Никто из детей не был пристёгнут ремнями безопасности, - отметили в УГИБДД.

Все пострадавшие госпитализированы, в том числе восьмилетний ребёнок – в состоянии комы.

По факту ДТП проводится проверка.
ДТП

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