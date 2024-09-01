В Улан-Удэ мужчина вымогал деньги у ребёнка и ударил его после отказа

Telegram-каналы облетело видео вопиющего инцидента на детской площадке на улице Сахьяновой в Улан-Удэ. Камера наблюдения сняла, как некий мужчина подошёл к игравшим детям и принялся вымогать у них деньги. Когда же они отказались, ударил одного мальчика прямо по лицу.Проверку по факту нанесения телесных повреждений ребёнку оперативно начали полицейские.- Сотрудниками ПДН проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 11-летнему ребенку на детской площадке на улице Сахьяновой. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 31 августа в 15.10. По предварительной информации, незнакомый ребёнку молодой человек подошёл и попросил у него деньги, а получив отказ, ударил по лицу. Мальчик забежал домой, где рассказал о произошедшем матери. Женщина обратилась на единый номер вызова экстренных служб, - сообщили в МВД по Бурятии.С травмой пострадавший ребёнок был доставлен в медучреждение.Сейчас полицейские устанавливают личность ударившего мальчика мужчины.- Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято правовое решение в соответствии с законодательством, - отметили в МВД.