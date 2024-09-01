В Бурятии при столкновении двух авто пострадали шесть человек

Два автомобиля столкнулись на автодороге в 20 километрах от села Шапеньково в Баргузинском районе Буряти. В результате, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщается в районной группе «Баргузин-инфо.24/7».
«Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, из них пятеро – в тяжёлом состоянии», - говорится в сообщении.
Один из пострадавших – трёхлетний ребёнок, он находится в состоянии комы.
Пострадавшие госпитализированы в Баргузинскую центральную районную больницу.
Подробности автоаварии устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупное ДТП с более чем шестью пострадавшими было зарегистрировано в начале июля в селе Исинга Еравнинского района. В автомобиль УАЗ «Патриот» набились сразу 14 человек – семеро взрослых и семеро детей. Все они возвращались домой после купания в речке. В какой-то момент автомобиль съехал с дороги и врезался в электроопору. Водитель скончался на месте, одна пассажирка – спустя время в больнице. Остальные получили травмы.