В Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна

В Улан-Удэ из окна дома на втором этаже на улице Комарова выпал двухлетний ребёнок. Очевидцем стала женщина, которая около 14:40 сообщила о произошедшем в экстренные службы.Малыша с травмами госпитализировали.Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Сотрудники ПДН выяснили, что ребёнок облокотился на москитную сетку окна квартиры на втором этаже, где его с младшим братишкой у пожилых родственников на некоторое время оставила мама.- По предварительной информации, трагедия случилась, когда прабабушка, усыпив внуков, отправилась в близлежащий магазин. Уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка, взяв на руки, успокаивал плачущего младшего, двухлетний скрылся из виду. Мальчик убежал на кухню, где открыл окно, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Малыш воспитывается в полной многодетной семье. На профилактическом учёте в ПДН она не состоит, отметили в полиции.