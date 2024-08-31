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В Бурятии «чёрного» лесоруба выдал звук бензопилы

В Бурятии «чёрного» лесоруба выдал звук бензопилы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчина спили 19 сосен

В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские и работники лесничества во время рейда задержали за незаконную рубку леса 45-летнего жителя села Тарбагатай. Их привлёк звук бензопилы.

- На месте сотрудники обнаружили раскряжёванные и распиленные на чурки деревья, подготовленные к погрузке на стоявший на лесоучастке грузовик. Около машины находился и её хозяин. Мужчина признался, что спилил «на дрова» 19 сосен — это около 13 кубометров древесины. Ущерб составил более 155 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По его словам, изначально он намеревался собрать валежник, в поисках которого добрался до Мухоршибирского района, где в результате нелегально осуществил заготовку деревьев.

Ранее не судим. Полицейские изъяли транспортное средство и древесину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Также в отношении мужчины составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ - за нахождение в лесу в период действия режима чрезвычайной ситуации.
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