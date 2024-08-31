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В Иркутской области конфликт покупателей закончился стрельбой

В Иркутской области конфликт покупателей закончился стрельбой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Потасовка случилась на парковке

В одном из магазинов села Еланцы в Иркутской области поссорились покупатели. Ссора, возникшая в торговом помещении, продолжилась рукоприкладством на парковке и завершилась использованием оружия. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

59-летний местный житель с травматическим ранением бедра попал в больницу. О пациенте медики сообщили в полицию.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность стрелка и во взаимодействие с сотрудниками СОБР Росгравдии задержали его. Им оказался 34-летний житель города Ангарска.

- В настоящий момент органами следствия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия). У подозреваемого изъяли травматический пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область травматическое оружие стрельба

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