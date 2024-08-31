В Иркутской области конфликт покупателей закончился стрельбой

В одном из магазинов села Еланцы в Иркутской области поссорились покупатели. Ссора, возникшая в торговом помещении, продолжилась рукоприкладством на парковке и завершилась использованием оружия. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.59-летний местный житель с травматическим ранением бедра попал в больницу. О пациенте медики сообщили в полицию.Оперативники в кратчайшие сроки установили личность стрелка и во взаимодействие с сотрудниками СОБР Росгравдии задержали его. Им оказался 34-летний житель города Ангарска.- В настоящий момент органами следствия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия). У подозреваемого изъяли травматический пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.