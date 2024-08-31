Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту гибели девочки в Бурятии

Прокуратура Бурятии поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа во время купания в обводненном карьере в 240 метрах от СНТ «Тепловик» утонула восьмилетняя девочка.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики на предмет выяснения причин и условий, повлекших гибель несовершеннолетней, а также исполнению органами местного самоуправления законодательства об обеспечении безопасности пребывания на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
На контроле прокуратуры находится ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ следственного управления Следственного комитета России по республике.