Улан-удэнка перевала «сотруднику ФСБ» миллион рублей

Жительнице Улан-Удэ в мессенджере поступило сообщение от якобы её начальника о том, что с ней свяжется сотрудник ФСБ. Спустя несколько минут также через мессенджер позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ.Он пояснил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит и для блокировки их действий предложил перевести имеющиеся деньги на безопасный счёт. Горожанка выполнила все инструкции афериста и перевела свои накопления размере 1 млн рублей на счёт мошенника. После этого она, продолжая следовать инструкциям, попыталась оформить кредит на сумму 750 тысяч рублей, но банк отказал ей в получении.С начала года жертвами интернет-преступников стали 1 888 жителей республики, в том числе 56 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 436,1 млн рублей (+ 8,3 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.