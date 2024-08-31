31 августа

30 августа

Популярное

Улан-удэнка перевала «сотруднику ФСБ» миллион рублей

Улан-удэнка перевала «сотруднику ФСБ» миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферист убедил женщину перевести деньги на «безопасный счёт»

Жительнице Улан-Удэ в мессенджере поступило сообщение от якобы её начальника о том, что с ней свяжется сотрудник ФСБ. Спустя несколько минут также через мессенджер позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ.

Он пояснил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит и для блокировки их действий предложил перевести имеющиеся деньги на безопасный счёт. Горожанка выполнила все инструкции афериста и перевела свои накопления размере 1 млн рублей на счёт мошенника. После этого она, продолжая следовать инструкциям, попыталась оформить кредит на сумму 750 тысяч рублей, но банк отказал ей в получении.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1 888 жителей республики, в том числе 56 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 436,1 млн рублей (+ 8,3 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


мошенничество статистика прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка перевала «сотруднику ФСБ» миллион рублей
Улан-удэнка перевала «сотруднику ФСБ» миллион рублей
Происшествия, 31.08.2024
Аферист убедил женщину перевести деньги на «безопасный счёт»
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
Происшествия, 31.08.2024
Водитель предложил взятку в 100 тысяч рублей 
Житель Бурятии получил срок за кражу телефона
Житель Бурятии получил срок за кражу телефона
Происшествия, 30.08.2024
Чужой смартфон он подарил знакомой
В Иркутской области рабочие нашли артиллерийский снаряд
В Иркутской области рабочие нашли артиллерийский снаряд
Происшествия, 30.08.2024
Опасную находку уничтожили сапёры Росгвардии
Руководитель фирмы в Улан-Удэ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Руководитель фирмы в Улан-Удэ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия, 30.08.2024
По данным следствия, он заключил фиктивные договора купли-продажи
В Бурятии рассказали о горевших летом лесах в Муйском районе
В Бурятии рассказали о горевших летом лесах в Муйском районе
Происшествия, 30.08.2024
Сотрудники неоднократно делились историями, как видели сгоревших животных, а также спасали обитателей леса во время пожаров
В Забайкалье сбежавший осуждённый угнал машину и угрожал ножом женщине
В Забайкалье сбежавший осуждённый угнал машину и угрожал ножом женщине
Происшествия, 30.08.2024
Его задержали сотрудники ППС после нападения на женщину
В пригородном районе Бурятии пенсионерка ограбила магазин
В пригородном районе Бурятии пенсионерка ограбила магазин
Происшествия, 30.08.2024
Женщина забрала с полки продукты, а затем убегала от работницы супермаркета
В Иркутской области два сварщика чуть не сгорели заживо
В Иркутской области два сварщика чуть не сгорели заживо
Происшествия, 30.08.2024
Они пострадали из-за возгорания бочки с алюминиевой пудрой
Тело пропавшей в Улан-Удэ 8-летней девочки нашли на дне карьера
Тело пропавшей в Улан-Удэ 8-летней девочки нашли на дне карьера
Происшествия, 30.08.2024
Как выяснилось, друзья девочки видели, как она утонула, но никому не сказали
В Иркутской области Wi-Fi роутер едва не погубил троих детей
В Иркутской области Wi-Fi роутер едва не погубил троих детей
Происшествия, 30.08.2024
Устройство задымилось, пока дети спали в комнате

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^