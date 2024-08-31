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В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ДПС

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель предложил взятку в 100 тысяч рублей

Суд признал жителя Улан-Удэ виновным в покушении на дачу взятки.

Всё произошло в апреле. Сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля для проверки документов. Вскоре выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобилист всячески пытался избежать ответственности. Находясь в служебном автомобиле, неоднократно попросил заместителя командира взвода ДПС не составлять протокол по делу об административном правонарушении, не отстранять от управления транспортным средством, не задерживать транспортное средство, не освидетельствовать на состояние опьянения и не направлять его на медицинское освидетельствование. Взамен предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 100 000 рублей, на что сотрудники ДПС ответили отказом.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года со штрафом в размере 150 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает Октябрьский районный суд. 
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