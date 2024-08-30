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Житель Бурятии получил срок за кражу телефона

Житель Бурятии получил срок за кражу телефона
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Чужой смартфон он подарил знакомой

Тункинский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя. Мужчина, находясь около кафе в посёлке Аршан, увидел лежащий сотовый телефон и присвоил его себе. Тем самым, он причинил материальный ущерб потерпевшему на сумму 18 000 рублей.

С украденным имуществом подсудимый скрылся а позже подарил его своей знакомой.

На суде мужчина признал вину, раскаялся в содеянном, на предварительном следствии вернул сотовый телефон собственнику.

Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, а также наличие отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, сообщили в суде. Подсудимому назначили 1 год 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. 
кража

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