Житель Бурятии получил срок за кражу телефона

Чужой смартфон он подарил знакомой
Тункинский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя. Мужчина, находясь около кафе в посёлке Аршан, увидел лежащий сотовый телефон и присвоил его себе. Тем самым, он причинил материальный ущерб потерпевшему на сумму 18 000 рублей.
С украденным имуществом подсудимый скрылся а позже подарил его своей знакомой.
На суде мужчина признал вину, раскаялся в содеянном, на предварительном следствии вернул сотовый телефон собственнику.
Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, а также наличие отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, сообщили в суде. Подсудимому назначили 1 год 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
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