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В Иркутской области 19-летний угонщик опрокинул машину в кювет и уснул

В Иркутской области 19-летний угонщик опрокинул машину в кювет и уснул
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек угнал машину со своим братом

В Зиме Иркутской области задержали 19-летнего подозреваемого в угоне автомобиля. Молодой человек угнал легковушку, опрокинул её в кювет и остался там спать.

Ранее в дежурную часть полиции обратился 38-летний местный житель. Он пояснил, что неизвестные похитили его машину Nissan Sunny, оставленную возле дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенный автомобиль в районе 18 км автодороги «Зима – Верхнеокинск» и вскоре установили подозреваемых.

Оперативники выяснили, что 19-летний местный житель вместе со своим братом решили прокатится по ночному городу. Они угнали легковушку и отправились на ней за спиртным. Дл конспирации ехали с выключенными фарами.

- Предполагаемый угонщик не справился с управлением и машину занесло в кювет. После чего родственники приняли решил переночевать в транспортном средстве, а утром закрыли автомобиль и уехали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело об угоне. 
угон ДТП

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