В Иркутской области рабочие нашли артиллерийский снаряд

Вблизи села Култук в Иркутской области рабочие обнаружили боеприпас.- Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники, осмотрев находку, установили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 мм без головного взрывателя, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял реальную опасность. Так что сотрудники группы разминирования ОМОН «Удар» опасную находку уничтожили на месте накладным зарядом.