В Иркутской области рабочие нашли артиллерийский снаряд

Опасную находку уничтожили сапёры Росгвардии
Вблизи села Култук в Иркутской области рабочие обнаружили боеприпас.
- Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники, осмотрев находку, установили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 мм без головного взрывателя, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял реальную опасность. Так что сотрудники группы разминирования ОМОН «Удар» опасную находку уничтожили на месте накладным зарядом.
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