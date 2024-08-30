Руководитель фирмы в Улан-Удэ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Прокуратура Советского района Улан-Удэ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.- По версии следствия, в августе 2023 года руководитель коммерческой организации заключил фиктивные договоры кредитования купли-продажи транспортных средств, заведомо не планируя выполнять их условия. Таким образом, введя контрагентов в заблуждение, обвиняемый завладел денежными средствами в размере 2,5 млн рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Кроме того, установлено, что в октябре 2023 года злоумышленник присвоил 2,9 млн рублей, вырученных от продажи машины своего знакомого.Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Наиболее строгая санкция за совершение каждого из этих преступлений предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.