В Бурятии рассказали о горевших летом лесах в Муйском районе

На территории Республиканского агентства лесного хозяйства находится мемориал погибшим сотрудникам во время тушения лесных пожаров. Он был открыт несколько лет назад.«Огненная стихия не знает пощады и сжирает пламенем всё на своём пути, в тайге навсегда остались наши коллеги. Мы помним о них, именно для этого и установлен постамент», - отмечают в агентстве.- Техника безопасности необходима при работе в лесах, соблюдение всех правил и ношение средств индивидуальной защиты способны не просто помочь, но и спасти жизнь. К сожалению, в нашей сложной профессии не обошлось без трагических случаев. Каждый из них учит о том, как важно быть максимально осторожным в лесу, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя.Сотрудники каждый раз рискуют, выезжая на место возгорания. Трудностей на пути лесного пожарного не мало: от непроходимой местности до жаркого огня и густого дыма.- В нынешнем сезоне сильно горел Муйский район, в один момент лесники были загнаны в огненное кольцо, но, к счастью, никто не пострадал. Наши сотрудники неоднократно делились историями, как видели сгоревших животных, а также спасали обитателей леса во время пожаров, - поделился Игорь Понаморев, замначальника отдела охраны, защиты лесов.Лесники напоминают, что брошенный окурок, непотушенный костер могут привести к страшным последствиям. «Призываем жителей и гостей Бурятии беречь тайгу, в случае возникновения пожара не пытаться самостоятельно затушить огонь, а обратиться к специалистам, по номеру телефона горячей линии 20-44-44», - обратились в агентстве.