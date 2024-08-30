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В Бурятии рассказали о горевших летом лесах в Муйском районе

В Бурятии рассказали о горевших летом лесах в Муйском районе
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Сотрудники неоднократно делились историями, как видели сгоревших животных, а также спасали обитателей леса во время пожаров

На территории Республиканского агентства лесного хозяйства находится мемориал погибшим сотрудникам во время тушения лесных пожаров. Он был открыт несколько лет назад.

«Огненная стихия не знает пощады и сжирает пламенем всё на своём пути, в тайге навсегда остались наши коллеги. Мы помним о них, именно для этого и установлен постамент», - отмечают в агентстве.

- Техника безопасности необходима при работе в лесах, соблюдение всех правил и ношение средств индивидуальной защиты способны не просто помочь, но и спасти жизнь. К сожалению, в нашей сложной профессии не обошлось без трагических случаев. Каждый из них учит о том, как важно быть максимально осторожным в лесу, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя.

Сотрудники каждый раз рискуют, выезжая на место возгорания. Трудностей на пути лесного пожарного не мало: от непроходимой местности до жаркого огня и густого дыма.

- В нынешнем сезоне сильно горел Муйский район, в один момент лесники были загнаны в огненное кольцо, но, к счастью, никто не пострадал. Наши сотрудники неоднократно делились историями, как видели сгоревших животных, а также спасали обитателей леса во время пожаров, - поделился Игорь Понаморев, замначальника отдела охраны, защиты лесов.

Лесники напоминают, что брошенный окурок, непотушенный костер могут привести к страшным последствиям. «Призываем жителей и гостей Бурятии беречь тайгу, в случае возникновения пожара не пытаться самостоятельно затушить огонь, а обратиться к специалистам, по номеру телефона горячей линии 20-44-44», - обратились в агентстве.
лесные пожары

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