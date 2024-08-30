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В Забайкалье сбежавший осуждённый угнал машину и угрожал ножом женщине

В Забайкалье сбежавший осуждённый угнал машину и угрожал ножом женщине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его задержали сотрудники ППС после нападения на женщину

25 августа из исправительного центра в Нерчинске сбежал осуждённый к принудительным работам. Задержали его через три дня после побега в посёлке Рудник Кадала.

Сегодня стало известно, что сбежавший осуждённый после побега угнал автомобиль в Нерчинском районе и напал с ножом на женщину в Чите.

- В отдел полиции в Чите обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный мужчина около магазина сел в её припаркованный автомобиль и, угрожая ножом, потребовал отдать ему транспортное средство. На помощь женщине пришли очевидцы, которые спугнули злоумышленника. Читинка позвонила в полицию и отметила, что угрожавшей ей мужчина был похож по приметам на сбежавшего из Нерчинского исправительного центра осуждённого, ориентировку на которого она видела накануне в СМИ, - сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

На место незамедлительно выехали полицейские. Вскоре сотрудники ППС задержали подозреваемого на территории посёлка Рудник Кадал и доставили в отдел полиции. Им действительно оказался 43-летний беглец.

-Предварительно установлено, что уйдя из учреждения, он неправомерно завладел автомобилем в селе Олинск, который был оставлен на улице с ключами в замке зажигания. По пути следования в Читу злоумышленник повредил транспортное средство и бросил на дороге, добравшись до краевого центра на «попутке», - сообщили в УМВД.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Разбой» и «Угон». Задержанный помещён в изолятор временного содержания

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