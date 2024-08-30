В пригородном районе Бурятии пенсионерка ограбила магазин





В полицию в Иволгинском районе поступило заявление о том, что из магазина в селе Нижняя Иволга похищены продукты на общую стоимость около 2 000 рублей.Позже установили подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 61-летняя местная жительница. Ранее к административной и уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась.- Днём 28 августа женщина, находясь в магазине, забрав с полки продукты, направилась к выходу, минуя кассу. Это заметила работница магазина и побежала за ней. Не реагируя на её требования остановиться, обвиняемая бросилась на улицу и скрылась с похищенным, - сообщили в МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».