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В пригородном районе Бурятии пенсионерка ограбила магазин

В пригородном районе Бурятии пенсионерка ограбила магазин
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Женщина забрала с полки продукты, а затем убегала от работницы супермаркета

В полицию в Иволгинском районе поступило заявление о том, что из магазина в селе Нижняя Иволга похищены продукты на общую стоимость около 2 000 рублей.

Позже установили подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 61-летняя местная жительница. Ранее к административной и уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась.

- Днём 28 августа женщина, находясь в магазине, забрав с полки продукты, направилась к выходу, минуя кассу. Это заметила работница магазина и побежала за ней. Не реагируя на её требования остановиться, обвиняемая бросилась на улицу и скрылась с похищенным, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».

грабеж

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