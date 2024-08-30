Улан-удэнка перевела мошеннику 135 тысяч рублей при покупке авто

За минувшие сутки органами внутренних дел зарегистрировано три случая, когда жители Бурятии потеряли свои деньги в попытке купить те или иные вещи на расстоянии. Под видом продавцов с ними общались мошенники, рассказали в пресс-службе МВД республики.Так, 44-летняя жительница столицы Бурятии лишилась 135 тысяч рублей, оплачивая, как она полагала, покупку автомобиля. Объявление о продаже «Нивы» женщина увидела на популярном сайте.По телефону «владелец авто» объяснил, что машина стоит в гараже в Улан-Удэ, а сам он сейчас в Джидинском районе и прибудет в город через пару часов.Он добавил, что спрос на машину высок. Чтобы «забронировать» авто, мужчина предложил внести в качестве депозита 55 тысяч рублей. Затем позвонил снова и попросил оплатить полную стоимость машины в связи с якобы покупкой в районе трактора. Для убедительности он передал телефон, по легенде, его хозяину, который подтвердил сделку. Женщина перечислила оставшиеся 80 тысяч рублей.Однако звонок раздался в очередной раз. Теперь мошенник просил перевести в долг 50 тысяч рублей, пообещав отдать их наличкой при личной встрече. Такой суммы у горожанки не оказалось.Около часа простояв около указанного мошенником гаража на Бурводе, улан-удэнка поняла, что её обманули. Псевдопродавец так и не приехал, удалил объявление с сайта и перестал отвечать на звонки.18-летнего студента из Баргузинского района обманули при заказе кофты через группу в соцсети, нацеленную на рекламу одежды различных брендов. Доставку на товар парень оформил ещё в начале июня, кликнув на рекламное объявление. Однако заказ по сей день ему не пришёл, несмотря на неоднократные обещания консультантов. Молодой человек потерял более 8,5 тысяч рублей.Ещё одной жертвой интернет-преступников стала 35-летняя туристка из другого региона России, приехавшая в Северобайкальск отдохнуть на озере Байкал. Внимание женщины в телеграм-канале магазина ювелирных украшений привлекли золотые серьги, которые она оформила на заказ. Однако сразу после оплаты товара исчезла её переписка с «менеджером» сервиса. Позднее она узнала, что у директора компании отсутствуют какие-либо помощники. Паблик оказался «двойником». Ущерб составил около 30 тысяч рублей.