В Бурятии из-за электроприбора сгорел целый дом

Всё произошло в Заиграевском районе утром 30 августа. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в селе Ташелан полыхает жилой дом.Туда отправились сотрудники 71-ой пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии и добровольцы. Когда они прибыли на место, огонь уже охватил жилую постройку изнутри.Потушили возгорание за полтора часа. Обошлось без пострадавших – хозяйка эвакуировалась самостоятельно ещё до приезда пожарных. Однако сам дом выгорел изнутри полностью. По предварительным данным, причиной послужила неисправность электрической проводки электроприбора, включенного в розетку, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.