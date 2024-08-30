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В Бурятии из-за электроприбора сгорел целый дом

В Бурятии из-за электроприбора сгорел целый дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При пожаре никто не пострадал

Всё произошло в Заиграевском районе утром 30 августа. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в селе Ташелан полыхает жилой дом.

Туда отправились сотрудники 71-ой пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии и добровольцы. Когда они прибыли на место, огонь уже охватил жилую постройку изнутри.

Потушили возгорание за полтора часа. Обошлось без пострадавших – хозяйка эвакуировалась самостоятельно ещё до приезда пожарных. Однако сам дом выгорел изнутри полностью. По предварительным данным, причиной послужила неисправность электрической проводки электроприбора, включенного в розетку, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар

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