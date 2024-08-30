В Иркутской области Wi-Fi роутер едва не погубил троих детей

В Зиме Иркутской области произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме.Ранним утром дети спали, а их мать работала по хозяйству во дворе. Первой запах гари почувствовала соседка. Она выбежала на улицу и увидела дым.После женщина начала стучать в окна и разбудила детей. Мальчики выбежали на улицу. Никто не пострадал.- Огонь ликвидировали восемь пожарных и три единицы техники МЧС России на 31 квадратном метре. Предварительно, всё произошло из-за замыкания Wi-Fi роутера, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.