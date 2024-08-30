В Иркутской области Wi-Fi роутер едва не погубил троих детей

Устройство задымилось, пока дети спали в комнате
В Зиме Иркутской области произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме.
Ранним утром дети спали, а их мать работала по хозяйству во дворе. Первой запах гари почувствовала соседка. Она выбежала на улицу и увидела дым.
После женщина начала стучать в окна и разбудила детей. Мальчики выбежали на улицу. Никто не пострадал.
- Огонь ликвидировали восемь пожарных и три единицы техники МЧС России на 31 квадратном метре. Предварительно, всё произошло из-за замыкания Wi-Fi роутера, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Устройство задымилось, пока дети спали в комнате
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