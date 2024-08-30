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В Бурятии ребёнок едва не умер из-за жареной колбасы и снеков

В Бурятии ребёнок едва не умер из-за жареной колбасы и снеков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему потребовалась экстренная операция

В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) спасли малыша с острым панкреонекрозом, оказавшегося на грани жизни и смерти. Ребёнка в начале августа санавиацией доставили в Улан-Удэ из района Бурятии. На тот момент ему был год и восемь месяцев.

Маленький житель республики находился в тяжёлом состоянии. К нему привело чрезмерное употребление жареной колбасы, жареного картофеля и снеков.
 
Как отмечают в медучреждении, у крохи развилась деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Из-за воспаления, отёка и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы. Такая патология в этом возрасте достаточно редка.
 
Ребёнку потребовалась экстренная операция. После ряда диагностических мероприятий опытные врачи провели хирургическое вмешательство малотравматичным малоинвазивным методом, сделав несколько небольших проколов.

- Сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость и на фоне этого произошёл перитонит (воспаление брюшины). Кроме того, возникла кишечная непроходимость. Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания – задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной наружу, – пояснил заведующий операционным блоком ДРКБ, детский хирург Кишикто Пунсуков.

Маленький пациент какое-то время находился под наблюдением анестезиологов-реаниматологов и после его перевели в хирургическое отделение. Сейчас малыш уже дома – она на амбулаторном лечении и будет наблюдаться у гастроэнтеролога. Ему пожелали скорейшего выздоровления.
 
Операцию провели Кишикто Пунсуков, заведующий хирургическим отделением ДРКБ и детский хирург Зорьян Цыренов, заведующая отделением анестезиологии и реанимации, анестезиолог-реаниматолог Наталия Страхова, операционная медицинская сестра Ольга Калинина и медсестра-анестезист Сэсэг Тогонова.

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