В Бурятии ребёнок едва не умер из-за жареной колбасы и снеков



В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) спасли малыша с острым панкреонекрозом, оказавшегося на грани жизни и смерти. Ребёнка в начале августа санавиацией доставили в Улан-Удэ из района Бурятии. На тот момент ему был год и восемь месяцев.



Маленький житель республики находился в тяжёлом состоянии. К нему привело чрезмерное употребление жареной колбасы, жареного картофеля и снеков.



Как отмечают в медучреждении, у крохи развилась деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Из-за воспаления, отёка и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы. Такая патология в этом возрасте достаточно редка.



Ребёнку потребовалась экстренная операция. После ряда диагностических мероприятий опытные врачи провели хирургическое вмешательство малотравматичным малоинвазивным методом, сделав несколько небольших проколов.



- Сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость и на фоне этого произошёл перитонит (воспаление брюшины). Кроме того, возникла кишечная непроходимость. Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания – задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной наружу, – пояснил заведующий операционным блоком ДРКБ, детский хирург Кишикто Пунсуков.



Маленький пациент какое-то время находился под наблюдением анестезиологов-реаниматологов и после его перевели в хирургическое отделение. Сейчас малыш уже дома – она на амбулаторном лечении и будет наблюдаться у гастроэнтеролога. Ему пожелали скорейшего выздоровления.



Операцию провели Кишикто Пунсуков, заведующий хирургическим отделением ДРКБ и детский хирург Зорьян Цыренов, заведующая отделением анестезиологии и реанимации, анестезиолог-реаниматолог Наталия Страхова, операционная медицинская сестра Ольга Калинина и медсестра-анестезист Сэсэг Тогонова.



