Тело пропавшей в Улан-Удэ 8-летней девочки нашли на дне карьера

Пропавшую накануне в Улан-Удэ восьмилетнюю девочку нашли мёртвой. Тело сегодня утром подняли со дня карьера, что находится возле садового товарищества «Тепловик».
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром Аяна ушла из своего дома в СНТ «Тепловик» гулять с друзьями и так и не вернулась. К шести вечера на её поиски вышли родные, местные жители и волонтёры. В десятом часу вечера семья обратилась в полицию.
Поиски, к которым присоединился личный состав отдела полиции №2 и сотрудники МЧС, шли всю ночь. В ходе них на берегу водоёма в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, полицейские нашли её футболку, штаны и тапочки.
Сегодня утром тело девочки подняли из того самого карьера. Следователи Следственного комитета установили предварительную картину произошедшего. Как выяснилось, дети, с которыми гуляла девочка, видели, как она утонула, но испугались и сразу ничего не сказали взрослым.
- Днём 29 августа компания детей пришли к карьеру, заполненному водой, расположенному возле садового товарищества «Тепловик» на окраине города. Они стали купаться. Вскоре одна из девочек скрылась под водой. Остальные дети, испугавшись, вернулись домой. В настоящее время в ходе организованных поисковых мероприятий тело девочки обнаружено на дне водоёма, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Следователь проводит доследственную проверку, все обстоятельства произошедшего выясняются.