Виновник гигантской пробки в Улан-Удэ был пьян





























На остановках в центре города в ожидании автобусов столпились толпы пассажиров. С площади Советов ухать практически было невозможно.



Рассосался затор уже после 21:00 – то есть примерно через три часа после ДТП. Столкнувшиеся авто увезли на эвакуаторах.













Вечером 29 августа на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП, которое надолго парализовало движение в сторону Левого берега.Как выяснилось, виновник аварии, приведшей к гигантской пробке, был пьян.- 63-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя в состоянии опьянения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущей «Тойотой Приус». Далее «Тойота Приус» совершила столкновение с автомобилем «Хонда Фит», который столкнулся с «Ниссан Кашкай», - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.Медики осмотрели четырёх человек, госпитализация им не понадобилась. Результат освидетельствования водителя «Мерседеса» пока 0,81 мг/л, на него составили административный протокол за вождение в состоянии опьянения (ч.1 ст. 12.8 КоАП).Автоавария произошла в вечерний час пик. Движение в итоге парализовало на несколько часов. Многие возвращавшиеся домой горожане шли в итоге пешком.- Мы ехали в Элеватора до «Виадука» очень долго - два часа. Хотя обычно до остановки «Поселье», которая намного дальше, доезжаем за 40 минут. Движения практически не было. Поскольку надо было ехать дальше, вышли в центре и обошли пешком обездвиженные дороги, так получилось немного быстрее. На остановке «Левый берег» сели в маршрутку и доехали, наконец, до дома. На часах в это время уже было девять вечера. Вареники, которые собирались съесть на ужин, растаяли, - поделилась впечатления с «Байкал-Daily» жительница Левобережья.В это же время в Железнодорожном районе произошло ещё одно массовое ДТП. Здесь столкнулись четыре автомобиля.- 42-летняя водитель автомобиля «Субару Леворг» при выезде с улицу Заовражная на улицу Радикальцева не уступила дорогу и совершила столкновение с «Фольксвген Поло». Далее «Фольксваген Поло» совершила столкновение со встречной автомашиной «Тойота Виш», которая совершила столкновение с «Тойотой Пассо», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП водители автомашин «Фольксваген Поло» и «Тойота Пассо» получили ушибы, после оказания медицинской помощи отпущены.