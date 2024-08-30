В Бурятии водитель грузовика устроил тройное ДТП

Автоавария произошла недалеко от Клюевки
Прошлой ночью в Кабанском районе Бурятии в тройном ДТП пострадал 24-летний водитель грузовика.
- Вблизи села Клюевка водитель Isuzu Elf, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим Mitsubishi Fuso, после чего совершил касательное столкновение с прицепом FAW, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водителя Isuzu Elf госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поздним вечером в Тункинском районе произошло смертельное ДТП
. Водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, в результате аварии супруга водителя скончалась на месте
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