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В Бурятии водитель грузовика устроил тройное ДТП

В Бурятии водитель грузовика устроил тройное ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария произошла недалеко от Клюевки

Прошлой ночью в Кабанском районе Бурятии в тройном ДТП пострадал 24-летний водитель грузовика.

- Вблизи села Клюевка водитель Isuzu Elf, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим Mitsubishi Fuso, после чего совершил касательное столкновение с прицепом FAW, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водителя Isuzu Elf госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поздним вечером в Тункинском районе произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, в результате аварии супруга водителя скончалась на месте


ДТП

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