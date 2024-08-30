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В Бурятии в ДТП с лошадью погибла женщина

В Бурятии в ДТП с лошадью погибла женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Скончалась супруга водителя

Накануне поздним вечером в Тункинском районе Бурятии водитель легкового автомобиля допустил наезд на лошадь, вышедшую на автодорогу. В результате ДТП погибла супруга водителя.

- В 23.30 часов 74-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя со стороны Кырена в направлении села Жемчуг, в четырёх километрах от села Харбяты совершил наезд на лошадь. В результате ДТП 74-летняя супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сам водитель и ещё одна пассажирка 74 лет получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 21 августа в Окинском районе: погиб водитель автомобиля «Тойота Карина», врезавшийся в дерево.

20 августа в Закаменском районе в перевернувшемся УАЗе погибла пассажирка.

17 августа в Заиграевском районе пожилой автомобилист насмерть сбил женщину на «зебре». Той же ночью в Селенгинском районе погибли парень и девушка, ехавшие на мотоцикле «Кавасаки».

ДТП смерть лошади

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