В Бурятии в ДТП с лошадью погибла женщина

Накануне поздним вечером в Тункинском районе Бурятии водитель легкового автомобиля допустил наезд на лошадь, вышедшую на автодорогу. В результате ДТП погибла супруга водителя.
- В 23.30 часов 74-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя со стороны Кырена в направлении села Жемчуг, в четырёх километрах от села Харбяты совершил наезд на лошадь. В результате ДТП 74-летняя супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сам водитель и ещё одна пассажирка 74 лет получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 21 августа в Окинском районе: погиб водитель автомобиля «Тойота Карина», врезавшийся в дерево.
20 августа в Закаменском районе в перевернувшемся УАЗе погибла пассажирка.
17 августа в Заиграевском районе пожилой автомобилист насмерть сбил женщину на «зебре». Той же ночью в Селенгинском районе погибли парень и девушка, ехавшие на мотоцикле «Кавасаки».