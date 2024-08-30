Нашли футболку, штаны и тапочки: В Улан-Удэ пропала 8-летняя девочка

Вчера, 29 августа, в 21:21 в улан-удэнскую полицию поступило заявление об исчезновении восьмилетней Аяны. По словам родителей, девочка утром ушла из дома в СНТ «Тепловик» на прогулку с друзьями, однако так и не вернулась. Пути детей разошлись после посещения магазина, откуда Аяна возвращалась другой дорогой.Около 18 часов обеспокоенная семья сама начала искать Аяну. К поискам подключились жители садового товарищества и волонтёры. Однако результата они не дали, и вечером родные обратились в полицию.- Незамедлительно к розыску приступил личный состав отдела полиции №2, а также сотрудники МЧС. Они вместе с остальными участниками обследовали жилой массив СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Около полуночи на берегу водоёма в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, полицейские нашли её вещи: футболку, штаны и тапочки.Сегодня к поискам подключатся водолазы: они обследуют дно водоёма, на берегу которого обнаружены детские вещи.Семья, в которой проживает девочка, благополучная.