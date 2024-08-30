В Улан-Удэ из-за ДТП образовалась адская пробка

Накануне вечером на Селенгинском мосту в столице Бурятии образовался сильный затор. Причина тому – ДТП на улице Иволгинская с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, в аварии пострадали люди. На место приехали сотрудники ГИБДД и «скорая».Полосы в обоих направлениях оказались заняты. Машины, ехавшие из центра города в сторону Левого берега, стояли в пробке по часу-полтора. Рассосалась она уже после 21:00 – то есть примерно через три часа. Столкнувшиеся авто увезли на эвакуаторах.