В Улан-Удэ из-за ДТП образовалась адская пробка

Она полностью рассосалась только через несколько часов
Накануне вечером на Селенгинском мосту в столице Бурятии образовался сильный затор. Причина тому – ДТП на улице Иволгинская с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, в аварии пострадали люди. На место приехали сотрудники ГИБДД и «скорая».
Полосы в обоих направлениях оказались заняты. Машины, ехавшие из центра города в сторону Левого берега, стояли в пробке по часу-полтора. Рассосалась она уже после 21:00 – то есть примерно через три часа. Столкнувшиеся авто увезли на эвакуаторах.
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