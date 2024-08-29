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В Бурятии мужчина утонул при попытке переехать реку на тракторе

В Бурятии мужчина утонул при попытке переехать реку на тракторе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он выпал из кабины

Очередное трагическое происшествие на воде произошло в Бурятии. Вечером 28 августа утонул 66-летний мужчина.

Он на тракторе пытался переехать реку Баргузин в районе села Хонхино Курумканского района.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, вероятно, не справившись с управлением, мужчина выпал из кабины и утонул. Тело уже найдено.

- Течение реки Баргузин в данном месте быстрое, река полноводная. Что явилось причиной смертельного случая, устанавливают правоохранительные органы, - прокомментировал Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 августа в Северо-Байкальском районе мужчина спас своих маленьких детей, но утонул сам.

смерть утопление

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