В Бурятии мужчина утонул при попытке переехать реку на тракторе

Очередное трагическое происшествие на воде произошло в Бурятии. Вечером 28 августа утонул 66-летний мужчина.
Он на тракторе пытался переехать реку Баргузин в районе села Хонхино Курумканского района.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, вероятно, не справившись с управлением, мужчина выпал из кабины и утонул. Тело уже найдено.
- Течение реки Баргузин в данном месте быстрое, река полноводная. Что явилось причиной смертельного случая, устанавливают правоохранительные органы, - прокомментировал Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 августа в Северо-Байкальском районе мужчина спас своих маленьких детей, но утонул сам.