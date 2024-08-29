В Бурятии из-за детей загорелся заброшенный сельский клуб

К пожару привела шалость с огнём
Возгорание произошло в прошлую среду, 28 августа, в Кижингинском районе. Вечером в селе Ушхайта вспыхнуло здание, где раньше был сельский клуб.
Пламя ликвидировали за 16 минут. Оно охватило площадь в шесть квадратных метров.
Обошлось без пострадавших – постройка уже давно не эксплуатировалась. Предварительная причина – детская шалость с огнём, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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