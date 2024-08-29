В Улан-Удэ школьник ограбил пьяного мужчину

В Улан-Удэ раскрыли уличный грабёж с последующей кражей денег со счёта. Преступление было совершено в Октябрьском районе. По подозрению в нём задержан 15-летний школьник.Установлено, что подросток в поисках человека, по паспорту которого можно было бы сдать собранную медь в пункт приёма металла, наткнулся на потерпевшего. Тот в нетрезвом состоянии сидел возле дома, распивал спиртное и держал в руках телефон.По словам школьника, он обратился к 43-летнему мужчине с просьбой оказания помощи в интересовавшем его вопросе, однако сначала услышал что-то невнятное, а затем отказ и оскорбления. Решив отомстить, парень забрал его телефон: выхватил из рук и убежал.За ближайшим домом он воспользовался тем, что экран гаджета был ещё разблокирован, сменил пароль в банковском приложении, вошёл в личный кабинет хозяина мобильного устройства и перевёл 12,5 тысяч рублей. Деньги он потратил, а гаджет сдал в скупку, предварительно скинув настройки до заводских и около недели попользовавшись им.Как отметили в МВД по Бурятии, ранее несовершеннолетний уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждены уголовные дела.