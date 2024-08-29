Мошенники обманывают жителей Бурятии по новой схеме с заменой счётчиков

Мошенники с каждым днём придумывают всё новые предлоги для обмана граждан. Теперь они предлагают установить или заменить счётчики, чтобы взломать аккаунты на «Госуслугах».Так, 27 августа в полицию в Улан-Удэ с заявлением о взломе портала госуслуг обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил якобы представитель организации-поставщика электроэнергии и сообщил о необходимости замены электросчётчика в связи с истечением срока его действия.Продиктовав абонентский номер «электрика», он уведомил о том, что клиентку необходимо поставить в очередь на получение услуги, а для этого назвать ему пароль, который придёт в смс. Это и сделала потерпевшая. Разговор с мошенником она прервала только после замечания супруга, услышавшего беседу.Похожий случай произошёл и с 42-летней улан-удэнкой. С ней мошенник, представившийся сотрудником электросетевой компании, вышел на связь под предлогом «опломбировки электросчётчика» и, как и в предыдущей ситуации, вынудил передать коды для «постановки в очередь».В Северобайкальске жертвой интернет-преступников стал 53-летний иногородний житель. Мужчина озвучил пароли лжеспециалисту портала госуслуг, который использовал «легенду» о необходимости записи на диспансеризацию.Жителей республики предупреждают о недопустимости передачи кодов из смс незнакомцам. «Называя их, вы открываете злоумышленникам доступ к вашему личному кабинету на портале госуслуг, где те могут воспользоваться конфиденциальной информацией и оформить на ваше имя кредиты и микрозаймы. Будьте бдительны», - предостерегают в МВД по Бурятии.