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В Иркутской области 15-летний мотоциклист устроил гонки с полицией

В Иркутской области 15-летний мотоциклист устроил гонки с полицией
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Байкеров-нарушителей было несколько

В Тулуне Иркутской области полицейские в ходе погони задержали 15-летнего мотоциклиста.

Вечером 17 августа в ходе патрулирования в одном из оживлённых районов Тулуна внимание автоинспекторов привлекла группа мотоциклистов. Они двигались с большой скоростью и нарушали правила ПДД.

Полицейские проследовали за байкерами, которые игнорировали требования об остановке и пытались скрыться. Вскоре одного из лихачей удалось задержать. Водителем оказался несовершеннолетний.

- Мотоциклисты петляли по улицам города, создавая аварийные ситуации на дорогах и представляя опасность другим участникам движения. В результате погони, соблюдая меры предосторожности, одного из нарушителей удалось задержать. За рулём оказался 15-летний школьник, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

За передачу руля родители подростка привлечены к административной ответственности, предусматривающей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

мотоциклисты ГИБДД

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