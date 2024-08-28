28 августа

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80-летняя жительница Забайкалья пошла в лес за грибами и заблудилась

80-летняя жительница Забайкалья пошла в лес за грибами и заблудилась
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На помощь к пенсионерке пришли спасатели

80-летняя жительница села Чара в минувшие выходные отправилась за грибами и заблудилась. Она сама позвонила в поисково-спасательное подразделение «Забайкалпожспаса» и рассказала, что не успела вернуться домой, пока было светло и попросила помощи.

- В ходе разговора было выяснено, что пострадавшая находится где-то в лесом массиве между озером Лябичи, рекой Чара и Средним Сакуканом, примерно 5-10 км от Чары. Группа спасателей выехала на поиски, - рассказали в поисково-спасательной службе.

В ходе поисков женщину обнаружили в лесу за озером и переправили на лодке. Она находилась в удовлетворительном состоянии, имелось лёгкое переохлаждение, но от госпитализации пенсионерка отказалась и её доставили домой, сообщает департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
Забайкальский край спасательная операция спасатели грибники

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