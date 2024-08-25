Север Бурятии опять тряхнуло

Землетрясение там произошло поздним вечером
В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в субботу, 24 августа, в Муйском районе – в 22:37 по местному времени – в точке с координатами 56.15° северной широты и 113.88° восточной долготы.
Энергетический класс землетрясения составил 9,9, а магнитуда – 3,3. Как сообщает «Муя-инфо.24/7», эпицентр находился в 20 километрах к востоку от Северомуйска.
Ночью 20 августа в Муйском районе произошло
два подземных толчка. Первый, магнитудой в 4,6 – в 1:19, а второй (3,1) – в 2:43. Позже стало известно еще о трёх. Их зарегистрировали утром 20-го числа – в 9:13, в 9:58 и в 10:28 по местному времени.
Землетрясение там произошло поздним вечером
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