В Бурятии утонул мужчина

На место происшествия выехали спасатели
Утонул мужчина на устье реки Кичера в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщают в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.
- Не поднято тело на поверхность. Уточняются подробности, - продолжили в группе.
На место происшествия выехали спасатели
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