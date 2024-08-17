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В Бурятии утонул мужчина

В Бурятии утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место происшествия выехали спасатели

Утонул мужчина на устье реки Кичера в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщают в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

- Не поднято тело на поверхность. Уточняются подробности, - продолжили в группе. 
утопление

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