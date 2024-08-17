Пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном доме в Улан-Удэ





Сегодня днём произошёл пожар в одноэтажном многоквартирном доме по улице Совхозной в Улан-Удэ.На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова горела одна из квартир. До прибытия спасателей жилые помещения самостоятельно покинули 17-летний подросток и двое несовершеннолетних детей 10-ти лет.С признаками отравления продуктами горения и травмами различного характера все трое были доставлены в медицинское учреждение прибывшими на место врачами скорой медицинской помощи.- Пожар ликвидирован на площади 73 кв. м. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасателтного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.По предварительной версии, причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети.