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Пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном доме в Улан-Удэ

Пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном доме в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
До прибытия спасателей дом самостоятельно покинули 17-летний подросток и двое детей 10 лет

Сегодня днём произошёл пожар в одноэтажном многоквартирном доме по улице Совхозной в Улан-Удэ.

На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова горела одна из квартир. До прибытия спасателей жилые помещения самостоятельно покинули 17-летний подросток и двое несовершеннолетних детей 10-ти лет.

С признаками отравления продуктами горения и травмами различного характера все трое были доставлены в медицинское учреждение прибывшими на место врачами скорой медицинской помощи.

- Пожар ликвидирован на площади 73 кв. м. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасателтного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.


По предварительной версии, причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. 
спасатели МЧС

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