Пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном доме в Улан-Удэ

До прибытия спасателей дом самостоятельно покинули 17-летний подросток и двое детей 10 лет
Сегодня днём произошёл пожар в одноэтажном многоквартирном доме по улице Совхозной в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова горела одна из квартир. До прибытия спасателей жилые помещения самостоятельно покинули 17-летний подросток и двое несовершеннолетних детей 10-ти лет.
С признаками отравления продуктами горения и травмами различного характера все трое были доставлены в медицинское учреждение прибывшими на место врачами скорой медицинской помощи.
- Пожар ликвидирован на площади 73 кв. м. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасателтного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
По предварительной версии, причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети.
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