В Бурятии нашли тело утонувшего подростка

Несчастный случай произошёл в середине недели в Закаменском районе
Утром 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски 16-летнего подростка.
Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл в местности Сэхир
сельского поселения «Далахайское».
По предварительной информации, подросток верхом на лошади переходил вброд реку Цакирка в 20 километрах от села Далахай и утонул вместе с животным.
К месту происшествия были направлены 3 спасателя и 2 единицы техники, в том числе аэролодка «Нерпа».
Вечером 16 августа спасатели в 4 км от места утопления нашли тело несовершеннолетнего и передали его сотрудникам полиции.
Несчастный случай произошёл в середине недели в Закаменском районе
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