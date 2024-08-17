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В Бурятии нашли тело утонувшего подростка

В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Происшествия,  Фото:скриншот
Несчастный случай произошёл в середине недели в Закаменском районе

Утром 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски 16-летнего подростка. 

Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл в местности Сэхир сельского поселения «Далахайское». 

По предварительной информации, подросток верхом на лошади переходил вброд реку Цакирка в 20 километрах от села Далахай и утонул вместе с животным.

К месту происшествия были направлены 3 спасателя и 2 единицы техники, в том числе аэролодка «Нерпа».

Вечером 16 августа спасатели в 4 км от места утопления нашли тело несовершеннолетнего и передали его сотрудникам полиции.

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